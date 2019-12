Assista o nocaute do Zumbi Coreano sobre Frankie Edgar no UFC Buzan

O Zumbi Coreano está de volta. Com apoio da torcida, o lutador não tomou conhecimento do veterano Frankie Edgar e nocauteou o norte-americano de forma incontestável na luta principal do UFC Buzan, realizada neste sábado (21), na Coreia do Sul.

Na luta, Chan Sung Jung - nome real do Zumbi - evitou uma investida de queda de Edgar e, no contragolpe, desferiu uma sequência de socos que levaram o norte-americano ao chão. Ele ainda conseguiu sobreviver ao castigo no solo mais uma tentativa de mata-leão. Entretanto, quando ele voltou a ficar em pé, foi pego com mais uma combinação de socos e foi ao chão.

Mas se você perdeu a luta entre Zumbi Coreano x Frankie Edgar no UFC Buzan, assista o nocaute no vídeo abaixo: