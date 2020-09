Borrachinha e Adesanya são separados por Dana durante encarada no UFC

Após diversas provocações na entrevista coletiva na quinta-feira, o clima entre os lutadores Paulo Borrachinha e Israel Adesanya ficou mais tenso durante a encarada nesta sexta. O presidente do UFC, Dana White, precisou separá-los (veja no vídeo abaixo).

Paulo Borrachinha levou uma faixa de jiu-jítsu e a jogou em Adesanya. Isso porque o nigeriano havia falado que o brasileiro era "péssimo" na luta agarrada. Borrachinha estava com sua faixa preta de jiu-jítsu e tirou a branca do bolso.

Em seguida, Adesanya pegou a faixa e atacou na cara de Borrachinha. O clima esquentou, e Dana White separou os lutadores. A encarada não pôde ser feita porque o presidente do UFC ordenou que os seguranças retirassem os lutadores.

Fechou o tempo! Clima ficou tenso entre o campeão @stylebender e o desafiante @BorrachinhaMMA na pesagem do #UFC253. É neste sábado (26), AO VIVO no @canalCombate, a partir das 20h (horário de Brasília) >> https://t.co/ft1a87ueBk pic.twitter.com/9EPpsW53pP — UFC Brasil (@UFCBrasil) September 25, 2020

Paulo Borrachinha e Israel Adesanya disputam neste sábado o cinturão do peso-médio no UFC 253, realizado na Ilha da Luta, em Abu Dhabi. O card principal tem início previsto para as 23h (de Brasília). Já o card preliminar vai começar às 20h (de Brasília).