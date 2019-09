Boxeador irlandês desafia McGregor para luta após agressão a idoso

Luke Keeler não gostou nem um pouco de ver a agressão de Conor McGregor a um idoso dentro de um bar em Drimnagh, no sul de Dublin. O boxeador irlandês desafiou seu compatriota, estrela do MMA e do UFC, para um combate de boxe após ver a imagens.

"Triste ver o Conor McGregor descer tão baixo, fez o mesmo com um amigo meu alguns anos atrás e ainda está ainda por aí agindo como um gângster. Eu ficaria feliz de colocá-lo em seu lugar se ele tiver coragem de pisar em um ringue de novo", disse Keeler no Twitter.

Sad to see @TheNotoriousMMA stoop so low, did the same to a friend of mine couple of years ago and still walking around acting the gangster, I’d be happy to put him in his place if he had the balls to step in a ring again ?? https://t.co/SSnAoQmr4K — Coolhand Luke (@luke_keeler) August 15, 2019