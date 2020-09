Brasileiro leva tapa no rosto durante pesagem do UFC; assista!

Durante as tradicionais encaradas após a pesagem do UFC Apex, em Las Vegas, o brasileiro Michel Pereira acabou levando um tapa no rosto ao irritar o rival russo Zelim Imadaev.

Tudo começou quando o russo perdeu a paciência ao ver o seu adversário sorrindo e pulando na cerimônia. Assista:

Zelim Imadaev mushed Michel Pereira during face-offs and Pereira didn't take kindly to it ?? #UFCVegas9 pic.twitter.com/iBmMQbb6Wf — ESPN MMA (@espnmma) September 4, 2020

Após a ação de Imadaev, o brasileiro precisou ser contido pelos seguranças. Dana White, presidente da organização, assumiu o erro. "Estou ficando velho, foi agressivo, mas é minha culpa. Eles se provocaram. Eles estão treinando, concentrados, perdendo peso… Não sei se não se gostam, mas é o jogo da luta. É minha culpa, não deveria ter deixado acontecer", disse.

A luta entre os dois acontece neste sábado. No mesmo card, outros cinco brasileiros entram em ação. O paranaense Augusto Sakai faz a luta principal do evento contra o veterano Alistair Overeem.