Brasileiros lideram lista de maiores nocauteadores no UFC; confira

O pódio dos maiores nocauteadores do UFC é formado por brasileiros. Vitor Belfort, Anderson Silva e Thiago Marreta preenchem, respectivamente, os três primeiros lugares do ranking elaborado pelo Canal Combate.

Vitor Belfort é o maior nocauteador do evento. O brasileiro atingiu a 12ª vitória por nocaute, em 2015, diante de Dan Henderson no UFC São Paulo. Antes do feito, o ex-campeão meio-pesado dividia a liderança com compatriota Anderson Silva, segundo colocado da lista.

Anderson 'Spider' Silva, considerado um dos maiores lutadores da história do UFC, estreou no plantel da elite do MMA em 2006 e, de cara, conquistou uma vitória por nocaute. Desde então, o lutador derrubou outros dez adversários com um único golpe sendo que, em 2011, o nocaute derivado de um chute frontal inesquecível no rosto de Belfort entrou para a história.

O nome do terceiro colocado já diz muito: Thiago Marreta. Das 13 vitórias do lutador, 11 foram por nocaute. Marreta é o atual número dois do ranking meio-pesado e hoje é considerado um dos brasileiros mais relevantes no cenário do MMA.

A lista compreende dois lutadores já aposentados, dois que não lutam há bastante tempo - embora não tenham dado indícios de irão se aposentar - e cinco que continuam a entrar regularmente nos octógonos.

Confira, a seguir, os maiores nocauteadores do UFC:

Vitor Belfort - 12 nocautes - não luta desde 2018

Anderson Silva - 11 nocautes - em atividade

Thiago Marreta - 11 nocautes - em atividade

Anthony Johnson - 11 nocautes - não luta desde 2017

Chuck Liddell - 10 nocautes - aposentado

Michael Bisping - 10 nocautes - aposentado

Cain Velasquez - 10 nocautes - em atividade

Derrick Lewis - 10 nocautes - em atividade

Matt Brown - 10 nocautes - em atividade