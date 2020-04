Campeão do BBB 10, Marcelo Dourado quer enfrentar Charles do Bronx

Campeão do Big Brother Brasil 10, Marcelo Dourado revelou o desejo de encarar Charles do Bronx, atual recordista de finalizações na história do UFC. O combate entre os dois estava marcado para acontecer no dia 25 de abril, no evento Arnold Classic, em São Paulo, mas foi adiado devido à pandemia causada pela covid-19. Apesar disso, Dourado afirma que a luta "tem tudo para acontecer".

Em entrevista à Ag.Fight, Dourado comentou sobre a importância de Charles do Bronx para o universo das lutas e também mencionou Demian Maia. "Seria uma grande honra lutar com ele (Do Bronx). É um sonho enfrentar alguém do UFC, já que não tive a chance de lutar lá. Ele e o Demian Maia são os melhores representantes da nossa arte sem quimono. Às vezes eles tomam uns amassos nas lutas, a gente acha que não vai dar e do nada finalizam. A gente fica muito feliz em vê-los levantarem nossa bandeira", conta.

O ex-BBB se mostra confiante para encarar Do Bronx e diz que a diferença de idade não vai atrapalhar. Dourado, que atualmente compete na categoria master dos principais eventos de jiu-jitsu, está com 48 anos. O lutador do UFC completa 31 em outubro. "Creio que pela visão de negócio tem tudo para acontecer. Para mim é um desafio e gosto disso. Tenho 48 anos e uma luta de quimono contra ele seria demais. Em 2011, depois que sai da casa (do BBB), marquei uma luta de cinco rounds. Os quatro primeiros de cinco minutos e o último sem tempo. Eu estava com 39 anos e enfrentei um cara de 21. Lutamos 48 minutos e achei sensacional. Me senti o Helio Gracie lutando horas", brinca. "Como não treinava faz tempo, desisti no final, mas foi uma baita luta", completou.