Campeão Adesanya provoca Borrachinha: 'Vou acabar com você'

Israel Adesanya mal desceu do octógono e o público já quer saber qual será seu próximo desafio. Após bater Robert Whittaker na luta principal do UFC 243, na Austrália, válida pela unificação do título dos médios (até 83,9kg.), o desejo de muitos é saber quem irá trocar forças com o nigeriano no futuro. Um dos nomes que tem sido cogitado é o de Paulo Borrachinha, com quem o atleta tem alimentado uma rivalidade por meio das redes sociais. Em coletiva após o evento, Israel falou sobre a possibilidade do confronto e provocou o brasileiro.

"Ele é uma vadia. Quero fazer dele a minha vadia", disse Adesanya quando questionado sobre ter se manifestado ainda no octógono o desejo de encarar Borrachinha.

Logo depois de aplicar o nocaute brutal que decretou a derrota de Robert, Israel subiu na grade e apontou para Borrachinha, um dos convidados de honra do evento para estar presente e presenciar a luta de um dos seus prováveis adversários. Quando foi entrevistado, o nigeriano fez questão de direcionar palavras ao rival.

"Vocês sabem quem é o próximo? Vou pegar um animal inflado. Paulo Borrachinha, eu vou acabar com você. Ele está falando muita besteira. Acreditem em mim, eu vou acabar com esse cara", disse Israel ao microfone.

Na coletiva, Adesanya aproveitou para ironizar o fato de o brasileiro ter criticado o porte físico do nigeriano, a quem chama de 'palhaço magrelo'. Na justificativa, o lutador ainda se lembrou de Anderson Silva, ex-campeão da categoria e ídolo do novo dono do cinturão.

"(Anderson) Silva foi um dos caras mudaram a minha mentalidade. Eu tinha em mente que para ser durão você tinha que ter a aparência do Rambo. É assim que vemos nos filmes e crescemos assistindo. Aí ele (Borrachinha) olha para mim e diz que eu sou um palhaço magrelo, que eu não tenho força. Eu não preciso de força. Eu tenho a precisão", disse o nigeriano.

Depois de bater Robert, é provável que Israel se afaste do esporte por um tempo. Nos últimos 18 meses, o lutador realizou seis combates e provavelmente será visto em ação apenas no ano que vem. O combate contra Paulo, então, terá que aguardar um pouco.

Caso o duelo seja, de fato, confirmado, o combate representará o encontro de dois atletas invictos em suas carreiras. Adesanya, atualmente, soma 18 combates sem derrota, enquanto Borrachinha já realizou 13 confrontos e nunca sofreu um revés.