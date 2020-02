Campeãodochoro: Marlon Moraes detona José Aldo nas redes sociais

Marlon Moraes usou a sua conta nas redes sociais para provocar José Aldo. Ele derrotou o compatriota no UFC 245 por decisão dividida dos juízes. Em sua publicação, diz que o legado do ex-campeão dos penas está manchado e ele deveria se envergonhar.

"Vem com tudo seu chorão. Tu devia se envergonhar do presente que te deram! Legado manchado. Espera que já já estaremos se encontrando, campeão do choro", escreveu Moraes. A publicação se refere ao possível combate entre Aldo e Henry Cejudo pelo cinturão dos galos no UFC 250, em maio.

No post, Moraes marcou Dana White, presidente da organização, Cejudo e a própria conta do UFC. Na sequência, Aldo respondeu o rival. "Vamos parar com essa v***dagem de ficar no Twitter falando um do outro, xingando não sei o quê. Primeiro eu vou pegar esse primeiro em maio, e depois disso pode fazer a fila e escolher os dois logo ao mesmo tempo, porque vamos passar o rodo em todo mundo", disse.

"Quem não apanhou ainda se prepara, pode fazer fila, pode ficar até esperando aí, sem treinar mesmo, que eu vou atrás de um por um disse", complementou Aldo, que também Cejudo, Moraes, Dana White e Aljamain Sterling.