Cenas fortes! Lutador exibe pé deformado após combate em Londres

Os olhos dos fãs de MMA estavam voltados para o UFC Vancouver, realizado no último sábado (14), no Canadá. Mas a imagem marcante deste final de semana ficou no 'Velho Continente'. Durante o KSW 50, realizado no Estádio de Wembley, em Londres. No combate entre o norte-irlandês Norman Parke e Marcin Wrzosek, o polonês deixou o show com o pé totalmente deformado (veja a imagem abaixo).

A lesão aconteceu quando Wrzosek aplicou um chute e Parke fez a defesa com a canela no segundo round. Mesmo com o pé quebrado na metade da luta, o polonês equilibrou a disputa até o final, mas perdeu na decisão dividida dos juízes. Ao final do embate, ele mostrou como ficou seu pé.

#KSW50 @PolishZombieMMA’s broken foot. He fought on it for over three rounds this evening after it happened midway through round 2 (per @Zabooor). Respect pic.twitter.com/zQO0jUuF97 — James Edwards (@MMA_Jim) September 14, 2019

Apesar do revés e da fratura no pé, que deve demandar algum tempo para ser curada, Wrzosek desafiou o rival para uma revanche em Belfast, Irlanda do Norte, na casa do rival. Parke aceitou o desafio ainda nos bastidores do KSW 50.