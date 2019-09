Cerrone minimiza possibilidade de enfrentar McGregor: 'Não faz sentido'

Encarar o ex-campeão dos penas (até 65,7kg.) e leves (até 70,3kg.), Conor McGregor, já foi uma meta buscada por muitos atletas do UFC. No entanto, devido à inatividade do irlandês na companhia, o sonho de dividir o octógono com o 'Notório' parece ter sido apagado por alguns, como Donald Cerrone. Segundo o norte-americano, não faz mais sentido lutar contra Conor, pois prefere disputar o cinturão. A declaração foi feita em entrevista recente ao MMA Fighting.

"Você acha que ele vai voltar? Digo, nossa, tem muita falação ao longo dos anos. Para mim, correr atrás dessa luta não faz mais sentido nenhum", afirmou o 'Cowboy'.

O duelo entre Conor e Cerrone já foi cogitado pela companhia após o irlandês elogiar publicamente a atuação de Donaldo após sua vitória sobre Alexander Hernandez, em duelo ocorrido em janeiro deste ano. Na ocasião, os lutadores chegaram a firmar um compromisso verbal para um futuro encontro. No entanto, a peleja nunca foi agendada.

Alguns atletas passaram a criticar a postura do irlandês, que não realiza um combate oficial no MMA desde outubro do ano passado, quando foi batido por Khabib Nurmagomedov em duelo válido pelo título dos leves. Donald é um dos lutadores que discordam do fato de o 'Notório' permanecer escolhendo combates, enquanto deixa de movimentar o ranking da categoria.

"Você vai voltar? Então pare de falar asneira e retorne para a fila, cara!", disse Cerrone, se referindo diretamente a Conor. Ao descartar o encontro com McGregor, Donald, que enfrenta o compatriota Justin Gaethje neste sábado (14), afirmou que, caso saia vitorioso no UFC Vancouver, não vê outro adversário senão o campeão da divisão, Khabib Nurmagomedov. O russo, no entanto, defendeu seu título contra Dustin Poirier e não deve retornar ao octógono este ano. Além disso, o ‘Águia’ também já confirmou o desejo de encarar Tony Ferguson ou Georges St-Pierre.

Fora da lista do russo, Donald já confirmou a possibilidade de atuar entre os meio-médios até o fim do ano, enquanto a situação de Khabib não se resolve.