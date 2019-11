Charles do Bronx arrasa Jared Gordon no UFC São Paulo e desafia McGregor

Nem cansou. Charles Do Bronx apenas não fez chover no UFC São Paulo, realizado neste sábado (16), porque não teve tempo. Depois de esbanjar confiança durante a semana que precedeu o evento, o paulista passou por cima de Jared Gordon na terceira lutado card principal com um nocaute fulminante logo no primeiro round. Após a vitória, Charles desafiou Conor McGregor, ex-campeão dos penas e leves.

"Ei,Dana, ei Sean (Shelby, responsável por marcar as lutas do UFC), estou há 10 anos na casa, e eu sempre pedi por um adversário ranqueado. Hoje, como meu pai diz, vou dar nome: Conor McGregor, vem que aqui está tendo! Vou ser o primeiro cara a te nocautear! Se não for ele, pode ser o Paul Felder! O último que me venceu. Pode ser qualquer um, eu sou melhor que qualquer um nessa categoria", disse o paulista em entrevista a Michael Bisping, entrevistador oficial do evento na capital paulista.

Do Bronx subiu no octógono para defender uma série invicta que dura quase três anos. O combatente vinha de cinco vitórias consecutivas e somou mais um triunfo em seu cartel profissional.

Gordon, que buscava seu segundo triunfo consecutivo, acabou anulado e sentiu o peso da força da mão de Charles, que é mundialmente conhecido por seu jiu-jitsu, mas vem mostrando evolução na luta em pé.

A luta

Jared começou o combate tomando a iniciativa. Após uma investida, Charles logo tentou uma queda e uma finalização, que foi defendida pelo rival. Após uma troca de golpes, Do Bronx conseguiu conectar um cruzado limpo no rosto de Gordon, que levou o atleta à lona. Restou ao paulista terminar o serviço até que o árbitro interrompesse.