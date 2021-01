Charles do Bronx diz que espera vencedor de McGregor x Poirier na próxima luta

Charles do Bronx está animado com suas chances de lutar pelo cinturão dos pesos leves do UFC. Em entrevista ao jornal inglês The Mirror, o brasileiro disse que pretende esperar o vencedor do confronto entre Conor McGregor e Dustin Poirier, marcado para o próximo dia 24 de janeiro.

"Haverá uma luta entre Dustin Poirier e Conor McGregor, e eu só tenho que sentar na fileira da frente, esperando por qual dos dois virá lutar comigo", projetou Do Bronx na entrevista.

"Meu técnico está negociando isso (a ida para Abu Dabi, onde as lutas estão sendo realizadas) mas também tenho meu pé no chão, sei que estamos numa pandemia, e que é difícil as coisas acontecerem. Então, eu entendo se eles não puderem me receber. Mas realmente quero estar na primeira fileira, assistindo, porque essa luta fala alto (para o futuro)", completou o brasileiro de 31 anos.

O técnico de Charles do Bronx, Diego Lima, concordou com esse ponto de vista, e não com o de Dana White, presidente do UFC, que afirmou recentemente que poderia organizar uma luta entre o brasileiro e Justin Gaethje. "Com todo o respeito, Khabib atropelou (Gaethje). Isso precisa contar, e muito. Eu acredito que a próxima luta do Charles tem que ser pelo cinturão contra o vencedor de Poirier ou McGregor", afirmou, em entrevista ao site MMA Fighting.