Charles do Bronx enfrenta Kevin Lee na luta principal do UFC Brasília

Fim do mistério. O UFC Brasília, que acontece em 14 de março, já tem uma luta principal. O paulista Charles do Bronx, em grande fase, irá ter um dos maiores desafios da sua carreira, quando enfrenta o número oito do ranking dos leves, Kevin Lee. A informação foi divulgada pelo Combate.

Embora tenha sido cogitada uma luta contra Justin Gaethje, atual número três do ranking, Charles terá, contra Lee, a oportunidade de, enfim, figurar entre os 10 principais atletas da categoria dominada por Khabib Nurmagomedov.

Contra Do Bronx, o norte-americano tentará dar início a uma sequência de vitórias desde que retornou ao peso leve depois de ter se testado sem sucesso na categoria dos meio-médios. Kevin vem de um grande triunfo sobre Gregor Gillespie, em novembro, pelo UFC 244, em confronto que o recolocou no radar da divisão.

Do Bronx, por sua vez, atravessa um grande momento em sua carreira. Vindo de seis resultados positivos em sequência, o paulista tentará, ‘em casa’, continuar a trajetória na caça por uma chance de disputar o título no futuro. Em seu último compromisso, Do Bronx levantou o público presente no Ginásio do Ibirapuera, pelo UFC São Paulo, ao derrotar, por nocaute, Jared Gordon.