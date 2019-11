Claudinha Gadelha enfrenta Alexa Grasso no UFC 246, em janeiro

A brasileira Claudinha Gadelha já tem data e adversária para voltar ao octógono. A ex-desafiante ao cinturão peso palha feminino (até 52.1 kg.) encara a mexicana Alexa Grasso no UFC 246, evento que acontece dia 18 de janeiro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O duelo foi anunciado pelo site MMA Junkie e ainda não foi confirmado oficialmente pelo Ultimate.

Claudinha estava, inicialmente, escalada para enfrentar Cynthia Calvillo no UFC Washington, no próximo dia 7. Porém, a brasileira sofreu uma lesão no tornozelo e foi obrigada a sair do card. Agora, ela tem retorno agendado para o primeiro evento numerado de 2020.

Gadelha tem um histórico profissional de 17 vitórias e quatro derrotas. A potiguar, que disputou o cinturão da divisão, em 2016, quando perdeu para Joanna Jedrzejczyk em uma apertada luta de cinco rounds. Ela, no entanto, não vive um grande momento na carreira, já que foi derrotada duas vezes nas últimas quatro apresentações. Em seu último confronto, Claudinha derrotou Randa Markos no UFC 239, em julho deste ano.

Por sua vez, Grasso, que tem um cartel de 11 vitórias e três derrotas. Em sua última apresentação, a mexicana foi derrotada pela ex-campeã Carla Esparza, em setembro, no UFC Cidade do México.