Com infecção bacteriana Junior Cigano está fora do UFC Moscou

Internado há 9 dias devido uma infecção bacteriana em sua perna, Junior Cigano não irá mais lutar no UFC Moscou. O peso-pesado enfrentaria o russo Alexander Volkov, no dia 9 de novembro. Em comunicado oficial no seu perfil do Instagram, o lutador de MMA confirmou a informação.

Ele contou que treinava normalmente quando percebeu uma lesão em sua perna, no dia 12 de outubro. "Tratei como sempre, colocando gelo, tomando anti-inflamatório, achando que ia melhorar rápido. No domingo notei que não melhorou, que piorou bastante, estava quente, vermelho e dolorido. Aí eu percebi que não se tratava de uma lesão comum."

Cigano conversou com sua médica e ela o encaminhou para o hospital. Lá ele foi internado e iniciou tratamento imediato. "Não falei nada antes porque minha intenção era melhorar o mais rápido possível e ainda lutar em Moscou", disse o atleta. Mas, devido a gravidade da situação o lutador viu que seria necessário ficar fora da luta.

Imagem forte! Infecção lesiona perna de Junior Cigano!

Com 21 vitórias e seis derrotas na carreira, Cigano buscava retomar o caminho da vitória no UFC. Antes de ser derrotado por Ngannou em junho deste ano, ele havia emplacado uma série de três triunfos seguidos, contra Derrick Lewis, Tai Tuivasa e Blagoy Ivanov.

O atleta também participava do Dança dos Famosos, na TV Globo, e tem a intenção de continuar mesmo que na repescagem.