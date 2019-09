Competição de MMA sem limite de peso colocará em jogo mais de 6 kg de ouro

Um cinturão de 6.2 kg de ouro maciço e um prêmio de US$ 100 mil (cerca de R$ 415 mil). Essas serão as premiações oferecidas pelas organizações de BRAVE e KHK MMA ao campeão do KHK World Championship, um torneio muito especial que será organizado no BRAVE 29, evento que ocorrerá no dia 15 de novembro no Bahrein.

A organização do BRAVE CF e da KHK MMA anunciaram uma chamada a todos os atletas do MMA mundial, independente de categoria de peso e vínculo empregatício, para que se inscrevam no maior torneio de MMA do ano. Isto significa que lutadores que sejam de outros eventos também serão bem-vindos a participar da competição, além de atletas sem contrato. O único requerimento é que o lutador tenha uma vitória como profissional.

Um comitê especial foi organizado para escolher 10 lutadores dentre todos os inscritos até o dia 10 de outubro, fim das inscrições. Depois da escolha dos 10 atletas, um sorteio definirá os quatro lutadores que irão fazer semifinal e final na mesma noite, em busca do prêmio mais pesado do esporte na atualidade.

Presidente do BRAVE Combat Federation, Mohammed Shahid fez o anúncio em evento especial, que contou com a presença de Sua Alteza Shaikh Khaled bin Hamad Al Khalifa, príncipe do Bahrein e patrono do BRAVE CF.

Atletas do mundo todo podem se inscrever aqui

Sobre o cinturão KHK World Championship

Adornado com 6.2 kg de ouro, o KHK World Championship é o mais pesado prêmio oferecido em todos os esportes na atualidade. Tem seu peso maior em ouro que o troféu da Copa do Mundo da Fifa, o troféu Larry O’Brien, da NBA, e o troféu Vince Lombardi, da NFL.