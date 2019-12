Kamaru Usman, o nigeriano que derrotou 'falastrão' do UFC e tem esposa brasileira

O nigeriano Kamaru Usman dominou o octógono durante o UFC 245, no último sábado, e nocauteou o falastrão americano Colby Covington. Com a vitória, o lutador manteve o cinturão da categoria dos médios, agitou a torcida brasileira e colocou a África no mapa do Ultimate.

A identificação do nigeriano com o Brasil veio após ele dedicar sua vitória ao País. Covington já ganhou diversas manchetes com declarações polêmicas e até racistas. Em 2017, ao derrotar o paulista Demian Maia, ele respondeu as vaias da torcida com a declaração: "Brasil, você é um chiqueiro. Todos vocês são animais imundos".

Usman, ao dedicar sua vitória aos brasileiros, conquistou ainda mais seus fãs. Mas, a sua ligação com a bandeira do Brasil não vem apenas por discordar do rival. O nigeriano é casado com a curitibana Eleslie e pai de uma menina de cinco anos, fruto da sua relação.

Aos 32 anos, Usman, ao lado de Israel Adesanya, campeão linear peso-médio do Ultimate, colocou a África no mapa do UFC. Os atuais títulos da organização estão espalhados pelos quatro continentes: Américas (Brasil e Estados Unidos), Ásia (Rússia e Quirguistão), Oceania (Austrália) e África (Nigéria).

Em seu cartel, o lutador derrotou grandes nomes brasileiros. A primeira "vítima" brasileira do nigeriano foi Warlley Alves, em 2016, com vitória por decisão unânime. Já em 2017, ele nocauteou Sérgio Moraes. Em 2018 foi a vez de Demian Maia e Rafael dos Anjos, ambas as disputas terminaram com triunfo por decisão dos juízes.

Vale lembrar que a sua disputa pelo Cinturão dos médios veio em 2 de março de 2019, na penúltima luta do UFC 235. Naquela ocasião, Usman conseguiu derrotar o campeão Tyron Woodley por decisão unânime. Quando ganhou o título, ele quebrou o recorde de mais golpes conectados (336) em uma disputa de cinturão.

