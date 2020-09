Conor McGregor afirma que irá enfrentar Manny Pacquiao no Oriente Médio

Conor McGregor utilizou as redes sociais para dois aspectos bem distintos na última sexta-feira: primeiro, explicar porque saiu do UFC e, depois, para anunciar que pretende enfrentar o filipino Manny Pacquiao, uma das lendas do boxe, no próximo verão em algum país do Oriente Médio.

Em relação ao UFC, o irlandês, que era uma das principais estrelas da companhia, mostrou imagens das conversas com Dana White, presidente da organização. Nelas, sugeria adversários ao chefe e dizia que as pessoas queriam vê-lo mais vezes no octógono após a pandemia. Mas, segundo McGregor, após muita enrolação da parte de White, acabou desistindo e deixando o UFC.

"Eu estava forçando muito para a temporada. Múltiplos oponentes, múltiplas datas oferecidas. Tudo para acontecer em datas próximos. Isso quando a covid chegou e a conversa foi que eu teria que esperar pelas multidões de novo, eu saí dessa situação. Estava esperando demais nesse ponto", justificou McGregor.

I was pushing hard for the season. Multiple opponents, multiple dates offered throughout. All to take place back to back. Then when covid hit and the talk was that I would have to wait for crowds again, I walked away from the situation. I was waiting long enough at that stage. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020

Na sequência, McGregor afirmou que iria lutar com Pacquiao no Oriente Médio. "Será uma verdadeira honra ter lutado com dois dos maiores boxeadores da era moderna", escreveu McGregor. Ele próprio foi o primeiro campeão em duas categorias diferentes simultaneamente do UFC.

Anyway all water under the bridge who gives a fook. I’m boxing Manny Pacquiao next in the Middle East. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020

It will be a true honour to have faced two of the greatest boxers of the modern era, afraid of a fight. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020

Anteriormente, McGregor já enfrentou Floyd Mayweather, em luta que os dois fizeram grandes bagunças para promover em pré-eventos. No embate de boxe em si, deu a lógica e Mayweather nocauteou McGregor no décimo round. Blogueiro de boxe do Estadão, Wilson Baldini Jr. aposta que Pacquiao não se submeterá ao mesmo "circo" de promoção que Mayweather.