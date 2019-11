Conor McGregor enfrenta Donald Cerrone na luta principal do UFC 246

O ex-campeão dos penas (até 65,7kg.) e leves (até 70,3kg.), Conor McGregor pediu e o Ultimate atendeu. Após confirmar, no último mês, seu retorno aos octógonos no dia 18 de janeiro, antes mesmo da empresa divulgar o embate, tudo parece estar certo para a volta do notório ao octógono. O irlandês vai enfrentar Donald Cerrone na luta principal do UFC 246, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada por Dana White, presidente da companhia, em entrevista à ESPN.

"Conor (McGregor) assinou e (Donald) Cerrone está pronto", disse o chefão. A informação coloca fim em uma longa novela sobre o retorno do astro ao MMA, que durou mais de um ano, desde que o irlandês foi batido por Khabib Nurmagomedov na luta principal do UFC 229, em outubro do ano passado. Na ocasião, o ‘Notório’ tentava recuperar sua cinta, perdida em função da inatividade dentro da companhia.

Foram meses de especulações e nomes de possíveis oponentes que pudessem fazer frente à antiga maior atração do Ultimate. Entre atletas como Frankie Edgar, José Aldo, Tony Ferguson e o próprio Khabib, o veterano e carismático Donald Cerrone foi o lutador que ganhou a ‘bolada’.

Mesmo sem o prestígio de anos atrás, McGregor ainda foi capaz de fazer com que o Ultimate o escalasse para encabeçar um card numerado – que, na maioria das vezes, apresenta uma disputa de cinturão. Contra Cerrone, o lutador buscará o caminho das vitórias dentro da empresa, algo que não acontece desde 2016.

Embora venha de derrota na carreira, McGregor, ao longo dos anos, mudou os rumos das promoções de lutas no UFC e garantiu seu nome como um dos maiores representantes da história do esporte. Com 25 lutas na carreira como profissional, o irlandês, hoje, soma 21 triunfos e quatro derrotas.

Cerrone, por sua vez, tem mais que o dobro de apresentações de seu próximo rival. O norte-americano chega ao desafio para apagar duas derrotas em seguida, algo que não acontecia desde 2017.