Corey Anderson aplica nocaute brutal no brasileiro Johnny Walker no UFC 244

O norte-americano Corey Anderson deu um verdadeiro banho de água fria nos fãs do brasileiro Johnny Walker. Considerado, por muitos, uma das grandes promessas da divisão dos meio-pesados (até 93kg.), o atleta tupiniquim acabou sendo surpreendido por um duro nocaute ainda no primeiro round, na última luta do card preliminar do UFC 244, realizado neste sábado (2), em Nova York.

A expectativa era grande para ver o retorno do atleta de Belford Roxo (RJ) ao octógono. Após vencer com propriedade três oponentes em confrontos relâmpagos, a popularidade do brasileiro explodiu e, logo, o combatente se tornou um xodó de muitos fãs de MMA.

Contra Anderson, Johnny parecia seguir o mesmo roteiro de seus duelos anteriores. O lutador entrou dançando no octógono e parecia muito relaxado. No entanto, assim que o combate foi iniciado, o atleta sentiu os golpes do rival e acabou não suportando a pressão, sendo nocauteado logo no início.

O revés marcou o quarto resultado negativo da carreira do atleta de 27 anos, enquanto Anderson cravou sua quarta vitória consecutiva e se aproximou da linha de frente para enfrentar Jon Jones, campeão da divisão.

A luta

Walker começou o duelo gingando na frente de Anderson. O norte-americano tentava encontrar a distância para tentar atingir o atleta, que se movimentava bastante. No primeiro ataque, Corey tentou buscar as pernas de Johnny para levar a luta para o chão. O brasileiro se defendeu bem e frustrou a investida do rival. Johnny parecia estudar a luta, mas acabou sendo atingido por um direto do norte-americano, que levou Walker para o chão. Após a ação, o norte-americano permaneceu atingindo Johnny, que estava bambo e acusava os golpes. Após vários ataques, o árbitro interrompeu o combate e declarou o nocaute do brasileiro.

Resultados do UFC 244

CARD PRELIMINAR

Peso meio-pesado (até 93kg): Corey Anderson derrotou Johnny Walker por nocaute a 2m07s do R1

Peso pena (até 65,7kg): Shane Burgos derrotou Makwan Amirkhani por nocaute a 4m32s do R3.

Peso médio (até 83,9kg): Edmen Shahbazyan derrotou Brad Tavares por nocaute a 2m27s do R1.

Peso pesado (até 120,2kg): Jairzinho Rozenstruik derrotou Andrei Arlovski por nocaute a 29s do R1.

Peso mosca (até 56,7kg): Katlyn Chookagian derrotou Jennifer Maia na decisão unânime dos juízes (29-28, 29-28, 29-28)

Peso meio-médio (até 77kg): Lyman Good derrotou Chance Rencountre por nocaute a 2m03s do R3

Peso pena (até 65,7kg): Hakeem Dawodu derrotou Julio Arce na decisão dividida dos juízes (29-28, 28-29, 29-28)