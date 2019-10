Cormier se manifesta sobre aposentadoria de Velásquez: 'É um dia triste'

A notícia de que o ex-campeão dos pesados (até 120,2kg.) do Ultimate, Cain Velásquez, se retirou oficialmente do MMA, aos 37 anos, pegou muita gente de surpresa. Apesar de o atleta ter estreado em 2018 pela luta livre, poucos imaginavam que a aposentadoria das artes marciais mistas viria tão rápido. A notícia entristeceu seu amigo e companheiro de equipe, Daniel Cormier, que se manifestou sobre a situação do parceiro em entrevista ao MMA Fighting.

"É um dia triste quando Cain Velásquez se aposenta. Mas eu sei que ele está fazendo algo que ele ama. Eu lembro de assistir ele no WWE e você pode vê-lo fazendo algo que relamente ama. Eu não sei se ele já se envolveu tão rápido com alguma coisa, exceto quando conheceu sua esposa", disse Velásquez.

Velásquez oficializou sua retirada das artes marciais mistas na última sexta-feira (11). Recentemente, o atleta já havia solicitado que seu nome fosse excluído da lista de atletas a serem testados pela Agência Antidoping dos Estados Unidos (USADA). Isso prova que o lutador não tinha planos de atuar no MMA, ao menos em um futuro próximo, já que um atleta, para retornar a competir nos EUA têm de ter, ao menos, seis meses de testes sanguíneos antes de voltar a atuar profissionalmente.

A amizade de Velásquez e Cormier é tamanha que, enquanto um atuava na elite dos pesados o outro optou por levar seu talento à divisão dos meio-pesados, na intenção de não enfrentar o companheiro de equipe. Quando Velásquez se afastou do esporte, depois de sofrer com sequentes lesões, que o impediam de atuar com regularidade, Cormier subiu de categoria e assumiu o posto de desafiante ao título, que um dia pertenceu ao amigo.

Cormier chegou a ser campeão e também afirmou que, caso Velásquez se candidatasse ao cinturão, se aposentadoria para não ter que lutar contra o parceiro e nem atrapalhar o sonho de recuperar a cinta. Atualmente, Cormier se prepara para tentar recuperar seu cinturão perdido para Stipe Miocic em revanche ocorrida em agosto, pelo UFC 241. O combate representará a última apresentação da carreira do lutador, segundo o ex-campeão.