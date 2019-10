Cormier sobre próxima luta: 'Pronto para sentir isso pela última vez'

O ex-campeão meio pesado e pesado Daniel Cormier teve uma carreira brilhante no MMA. No entanto, levando em consideração seu último resultado, quando foi derrotado na revanche de Stipe Miocic, nada importa para o lutador. Aos 40 anos, o atleta topou tentar recuperar seu cinturão, mas já vem afirmando que será o último desafio de sua carreira. Em publicação na sua conta oficial do Instagram na tarde desta terça-feira, o atleta escreveu um texto em tom de despedida e empolgação.

"Poucos compreendem a verdadeira sensação deste momento. Olhos em mim. Muitas coisas estão envolvidas nisso. Eu amo isso. Eu senti isso por 25 vezes e eu estou pronto para sentir uma última vez", escreveu Cormier.

Embora esteja entrando para o grupo de atletas que atuam após os 40 anos, ao aceitar a trilogia contra Stipe Miocic Daniel deixou claro que este será seu último compromisso como atleta profissional de MMA.

Em entrevista recente a Ariel Helwani (repórter da ESPN), o lutador comentou sobre o caso e disse que a maior motivação de sua carreira no momento é realizar a revanche e, logo em seguida, se aposentar; perdendo ou ganhando.

"O próximo será o último, mas tem que ser o Stipe (Miocic). Ninguém mais importa. Eles querem fazer essa luta, querem que eu lute contra o Stipe novamente. Foi uma luta fantástica, foi uma luta fantástica por todas as razões erradas, não precisava ser uma luta fantástica, mas foi", comentou o atleta.

A derrota para Miocic caiu como um banho de água fria sobre a diretoria do Ultimate, que analisava possibilidades de Cormier realizar uma terceira luta contra Jon Jones, seu eterno rival, porém, na categoria dos pesados. Os dois atletas já haviam declarado o desejo de realizar um novo embate, no entanto, com Miocic ostentando o cinturão, a promoção de uma nova luta entre Daniel e Jones acabou por perder boa porcentagem do sentido sem um cinturão em jogo.

Ainda não há sequer uma data especulada para que Stipe e DC voltem a trocar forças. Segundo um dos representantes do campeão, o lutador se recupera de lesões no olho, resultante do combate contra Daniel. Miocic já afirmou que está ansioso para defender seu título, mas apenas quando estiver 100%.

Caso Cormier cumpra o prometido e pendure as luvas após o próximo desafio, o atleta terá completado sua 26ª luta na carreira. Até o momento, com 25, o lutador soma 22 vitórias, duas derrotas e uma luta sem resultado (2017).