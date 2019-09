Dana White confirma trilogia entre Daniel Cormier e Stipe Miocic

A derrota de Daniel Cormier para Stipe Miocic na luta pelo título dos pesados (até 120,2kg.) do Ultimate pelo UFC 241, em agosto, deixou uma dúvida: 'DC irá se aposentar ou vai haver uma trilogia?'. Quem respondeu esta pergunta não foi o ex-campeão, mas, sim, o presidente da companhia Dana White. Segundo o chefão, a empresa está apenas aguardando Miocic se recuperar do último confronto para dar início às negociações. A declaração foi feita ao Barstool Sports.

"Stipe (Miocic) está se recuperando daquela luta. Ele ainda tem algumas sequelas daquele encontro. Estamos esperando ele se curar e aí, sim, nós vamos fazer a trilogia", confirmou o mandatário.

No primeiro encontro entre Cormier e Stipe, em julho do ano passado, DC acabou levando a melhor e tomando o título do rival. Na ocasião, Daniel havia acabado de subir de categoria e buscado a conquista de seu segundo cinturão na organização. O atleta já ostentava o posto de número um entre os meio-pesados (até 93kg.).

Cormier conseguiu realizar uma defesa de cinturão. No entanto, logo em sua segunda tentativa, acabou tendo seus planos de manter a cinta frustrados por um Miocic focado e com a gana de recuperar seu trono.

Uma grande dúvida é a de se, após o revés, Cormier iria continuar lutando. Ao longo deste ano, o atleta deixou no ar a possibilidade de pendurar as luvas. O lutador sempre falou que não gostaria de atuar após os 40 anos. No entanto, uma sucessão de acontecimentos acabou obrigando que o atleta subisse ao octógono após a declaração e fizesse um combate, descumprindo o que foi dito.

A nova derrota pode fazer com que Daniel, que é extremamente competitivo, queira fazer uma revanche contra Stipe para que possa deixar o esporte com uma vitória em seu currículo. Caso o combate aconteça, a previsão é que seja agendado para o ano que vem.