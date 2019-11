Dana White divulga imagens de cinturão que exalta título de 'mais durão' do UFC

O presidente do Ultimate, Dana White, deu um agrado para os curiosos de plantão que gostariam de ver como ficou o cinturão de ‘Filho da Mãe Mais Duro do Jogo’, que será disputado por Jorge Masvidal e Nate Diaz na luta principal do UFC 244, neste sábado (2), em Nova York. O mandatário publicou em sua conta no Twitter as primeiras imagens do objeto avaliado em US$50 mil (cerca de R$200 mil).

O duelo entre Nate e Masvidal foi construído em pouco tempo e ganhou grande proporções, a ponto de os dois atletas encabeçarem um evento numerado da companhia. Geralmente, os espetáculos numerados trazem como principais atrações uma disputa de cinturão oficial da empresa.

No caso dos protagonistas deste sábado, os atletas acabaram tomando o lugar do combate que deveria, em um primeiro momento, ser realizado entre Kamaru Usman e Colby Covington, em disputa pelo título dos meio-médios (até 77kg.). Após o UFC e os atletas em questão não chegarem a um acordo financeiro para a realização do confronto, coube a Diaz e Masvidal tomarem o lugar de destaque no card de Nova York.

Além de um cinturão de luxo, a atração também terá um presente para os fãs de filmes de ação. Fugindo, mais uma vez, da normalidade, ao invés de Dana White colocar o objeto na cintura do vencedor, como ocorre na maioria das vezes, desta vez, o título será entregue por nada mais, nada menos que "The Rock", famoso por películas como "O Escorpião Rei" e a franquia "Velozes e Furiosos".

No vídeo de White, não é possível ver o cinturão por completo. O objeto dado ao vitorioso deverá ser apresentado ao público oficialmente durante a pesagem cerimonial, que acontece na noite desta sexta-feira (1), a partir das 19h.

Confira o vídeo: