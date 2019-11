Dana White doa R$ 100 mil para ajudar nas buscas de filha desaparecida de lutador

Na última semana, o peso pesado do UFC, Walt Harris, usou sua conta no Instagram para divulgar o desaparecimento de sua filha de 19 anos, Aniah Blanchard, desaparecida desde o último dia 23. Sabendo do desespero de seu funcionário, Dana White, presidente do Ultimate, decidiu doar US$25 mil (cerca de R$100 mil) para ajudar nas investigações da polícia, além de mais US$5 mil (cerca de R$20 mil) como bonificação a quem tiver informações do paradeiro da mulher. A ação de White foi feita através de um vídeo divulgado em sua conta oficial no Twitter.

"Aniah Blanchard é a filha de 19 anos de um dos membros da família do UFC, Walt Harris. Ela está desaparecida. Aniah foi vista pela última vez em 23 de outubro, em Auburn, Alabama (EUA). Para ajudar a encontrar Aniah, eu estou contribuindo com US$ 25 mil (cerca de R$ 100 mil) para o governo do Alabama e uma recompensa de US$ 5 mil (R$ 20 mil( para informações que levem à prisão das pessoas envolvidas com o seu desaparecimento", disse Dana White.

O presidente do UFC ainda pediu para que as pessoas compartilhassem o vídeo em questão para que atingisse o maior número de pessoas possível. Até o momento, a declaração do presidente da organização foi vista mais de 280 mil vezes em diferentes plataformas.

Na última semana, Walt Harris, que tem luta marcada contra Alistair Overeeem na luta principal do UFC Washington, que acontece em 7 de dezembro, publicou uma mensagem em que mostra desespero para encontrar sua filha.

"Por favor, ajudem a achar a minha filha, Aniah Blanchard. Ela está desaparecida. Estamos em Auburn. Por favor, nos ajude. Quem tiver qualquer informação, me mande uma mensagem ou ligue para a polícia de Auburn. Por favor. O nome da minha filha é Aniah. Por favor, divulguem", escreveu o lutador.

No momento, há uma operação que soma mais de 60 agentes que estão trabalhando na busca de Blanchard. Há alguns dias, seu carro foi encontrado, mas sem pistas do paradeiro da filha de Walt. A cada dia que passa, mais pessoas se unem à causa a fim de descobrir o que aconteceu com Aniah.

Confira o vídeo de Dana White: