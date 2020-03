Deiveson diz que é o campeão dos pesos-mosca do UFC, mesmo sem cinturão

A luta entre Deiveson Figueiredo e Joseph Benavides no UFC Norfolk, ocorrido neste último sábado, valia o cinturão dos pesos-mosca (até 57kg), mas apenas para um dos lados. Apesar de ter nocauteado o adversário, o paraense não foi declarado campeão da categoria por não ter batido o peso necessário antes da luta.

Mesmo assim, Deiveson se considera o legítimo dono do cinturão. "O campeão sou eu, só não tenho o cinturão aqui. (...) Venci o número 1 da categoria e agora eu sou o número 1. Estou saindo com a vitória e levando essa vitória para o Brasil. Tenho certeza que vou receber o carinho do público no Brasil, da galera que também me segue nas redes sociais e essa vitória é para vocês", afirmou em entrevista ao site Combate após nocautear Benavides.

Após a luta, o brasileiro pediu perdão aos fãs ainda no octógono, após ter sido vaiado por não ter batido o peso. "Pedimos desculpas ao UFC. E ainda estou pedindo desculpas até para repórteres aqui, tentando me redimir. Essa foi a primeira vez que aconteceu (não bater o peso exigido), então isso não vai voltar à acontecer. Mas prometi que daria um show para o público, cheguei aqui e nocauteei o número 1. Então eu mereço agora uma disputa de cinturão. É o que eu quero e vou cobrar", declarou.

O brasileiro nem quis escolher um oponente para o próximo embate. "Esse próximo adversário fica para o Dana (White) escolher. Eu estou à disposição deles. Quem botar pra lutar, eu estarei preparado, e podem ter certeza de que vou chegar para nocautear novamente", disse Deiveson, esbanjando confiança.