Deiveson Figueiredo supera Conor McGregor e sobe no ranking do UFC 

O UFC atualizou o ranking peso-por-peso após a vitória do brasileiro Deiveson Figueiredo sobre Alex Perez no último sábado. A finalização sobre o americano rendeu três posições ao lutador, saindo da 14ª colocação para a 11ª. Ele superou nomes como Conor McGregor (12º), Robert Whittaker (13º) e Tony Ferguson (14º).

Apesar de manter o cinturão da organização, Deiveson ainda está atrás de atletas como Jon Jones (2º), Dustin Poirier (7º), Max Holloway (8º) e Justin Gaethje (10º). O brasileiro Maurício Shogun, derrotado por Paul Craig no sábado, deixou a lista. Outra mudança foi a entrada do escocês Ovince Saint Preux.

Entre as mulheres, Valentina Shevchenko chegou ao segundo lugar. A campeã dos galos e dos penas Amanda Nunes segue na primeira posição e Katlyn Chookagian assumiu o décimo lugar. Jennifer Maia, saiu da terceira colocação e foi para a quinta.

DEFESA DE CINTURÃO

Em sua primeira defesa de cinturão da categoria peso-mosca, Deiveson Figueiredo brilhou no octógono em Las Vegas no último sábado e derrotou o americano Alex Perez por finalização, com uma guilhotina a 1min57s do primeiro round, na luta principal do UFC 255. O paraense de 32 anos venceu pela 20.ª vez na carreira - amarga apenas uma derrota, para o compatriota Jussier Formiga.