Demian Maia busca 22ª vitória pelo UFC contra Ben Askren

O MMA tem ganhado cada vez mais força no Ásia. Neste sábado (26), o UFC leva sua comitiva até Singapura, onde serão realizadas 11 apresentações em um card encabeçado pelos experientes Demian Maia e Ben Askren. O espetáculo está marcado para começar às 6h30 da manhã (horário de Brasília) com o card preliminar.

Na luta principal, Demian terá a chance de atingir uma marca histórica na carreira. Caso vença, o paulista chegará a 22 vitórias pelo Ultimate e encostará no recordista Donald Cerrone, que, hoje, soma 23 triunfos pela empresa.

Os brasileiros terão um bom motivo para acordar mais cedo, pois, logo na primeira luta, o carioca Raphael Bebezão se apresenta no encontro de gigantes contra Jeff Hughes.

Demian x Askren

O encontro entre Maia e Ben será marcado por uma verdadeira disputa de alta técnica e estratégia. Mundialmente conhecidos por serem especialistas na luta agarrada, os combatentes terão a responsabilidade de mostrar qual estilo irá sobressair na peleja.

Enquanto Demian é famoso por seu jiu-jitsu de excelência, Ben traz no wrestling sua aposta para vencer o jogo. Os lutadores já afirmaram que há grandes chances de o combate se desenrolar no chão e vencerá aquele que errar menos e conseguir tirar vantagem do erro adversário.

Para o paulista, a vitória pode representar a 22ª conquista dentro do Ultimate. Longe de uma disputa de cinturão, Demian, que se aproxima do fim da carreira, aos 41 anos, quer deixar o esporte com mais um triunfo em seu currículo vitorioso.

Recém-chegado à organização e contratado como uma das promessas para ostentar o cinturão meio-médio no futuro, Ben, de 35 anos, quer apagar sua última apresentação pela empresa, quando foi nocauteado por Jorge Masvidal em apenas cinco segundos em uma das lutas mais aguardadas do UFC 239, em junho.

Quando estreou pelo Ultimate, em março, Askren tinha um currículo impecável. Em 20 apresentações, o norte-americano nunca havia sido derrotado e trazia consigo conquistas como cinturões do ONE FC e Bellator.

A derrota para Masvidal, no entanto, colocou em xeque o talento do atleta, que precisa da vitória para voltar a figurar na elite da categoria e, consequentemente, da empresa.

Bebezão x Hughes

O primeiro combate do espetáculo será representado por dois atletas em situações semelhantes dentro da organização. Os pesos pesados chegaram recentemente ao UFC, mas ainda não conseguiram vencer pela companhia.

Bebezão fez sua estreia no UFC Uruguai, quando trocou forças com Ciryl Gane, em agosto. O carioca chegou a dar pressão ao adversário no início do combate, mas, ainda no primeiro round, acabou surpreendido com uma finalização que o obrigou a bater em desistência. O revés do brasileiro também marcou seu primeiro resultado negativo na carreira, que, hoje, conta com 10 apresentações e nove vitórias.

Jeff, que debutou na organização em março, precisa vencer após duas apresentações sem ter a mão levantada ao fim de um duelo. Em sua última batalha, o norte-americano acabou tendo um resultado inesperado, já que a disputa contra Todd Duffee foi encerrada após um golpe ilegal no olho. O episódio aconteceu em setembro.

Hughes soma 13 apresentações na carreira, com 10 vitórias, duas derrotas e uma luta sem resultado.

Ficha técnica do UFC Singapura

DATA: 26 de outubro de 2019

HORÁRIO: A partir das 6h30 da manhã (horário de Brasília)

LOCAL: Singapore Indoor Stadium

COMO ASSISTIR: Duas primeiras batalhas no SUPER LUTAS e Canal Combate

CARD PRINCIPAL (9h, horário de Brasília):

Peso meio-médio (até 77kg.): Demian Maia x Ben Askren

Peso leve (até 70,3kg.): Michael Johnson x Stevie Ray

Peso leve (até 70,3kg.): Frank Camacho x Beneil Dariush

Peso pesado (até 120,2kg.): Ciryl Gane x Don'Tale Mayes

Peso meio-médio (até 77kg.): Muslim Salikhov x Laureano Staropoli

CARD PRELIMINAR (6h30, horário de Brasília):

Peso palha (até 62,1kg.): Randa Markos x Ashley Yoder

Peso leve (até 70,3kg.): Alex White x Rafael Fiziev

Peso pena (até 65,7kg.): Enrique Barzola x Movsar Evloev

Peso pesado (até 120,2kg.): Sergei Pavlovich x Maurice Greene

Peso palha (até 52,1kg.): Loma Lookboonmee x Alexandra Albu

Peso pesado (até 120,2kg.): Raphael Bebezão x Jeff Hughes