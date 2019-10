Demian Maia finaliza Ben Askren no UFC Cingapura e se aproxima de recorde

"Só o jiu-jitsu salva". O velho ditado conhecidos pelos praticantes da "arte suave" serve para ilustrar o cenário da luta principal do UFC Cingapura, realizado na manha deste sábado (26). Demian Maia fazia um combate disputado com Ben Askren, mas o norte-americano tentou levar o brasileiro para o chão, mas pagou um preço alto. O faixa-preta paulista inverteu a posição pegou às costas e finalizou com um belo mata-leão no terceiro round.

Com o triunfo, Demian soma chega a 28ª vitória como profissional, a 22ª dentro do UFC, e se aproxima do recorde de 23 de Donald Cerrone. Por outro lado, Askren, que chegou invicto no Ultimate vindo do One FC, amarga a segunda derrota consecutiva em três aparições no octógono.

"Eu sabia que não poderia tentar ficar trocando em pé o tempo todo, mas sabia que poderia levar vantagem. Ele é um cara muito duro. Eu defendo bem as quedas, no chão trabalhei bem as posições. Eu sei que sou um dos melhores grapplers do mundo e poderia ter um cinturão de melhor grappler, assim como vai ter esse de mais casca-grossa na luta do Jorge Masvidal contra o Nate Diaz", brincou Demian, antes de desafiar Diego Sanchez.

"Eu tenho mais duas lutas no contrato, gostaria de lutar com o Diego Sanchez. Se as pessoas gostarem, eu gostaria de fazer essa luta", encerrou

A luta

Com dois especialistas na luta de solo, Demian multicampeão no jiu-jitsu, e Askren atleta olímpico e campeão mundial no wrestling, o primeiro round transcorreu praticamente todo em pé. O brasileiro mostrou superioridade no boxe e trabalhou boas combinações de socos e joelhadas no clinch. Por outro lado, o norte-americano tinha dificuldades para se encontrar no duelo e buscava encurtar de forma atabalhoada.

No segundo assalto, Askren voltou melhor. Ele, mesmo sem uma técnica refinada, caminhou pra frente, soltando golpes contra Maia. O brasileiro, por sua vez, não conseguia repetir a boa atuação na luta em pé. Ben ainda colocou seu wrestring em ação e levou o combate para o solo. Mas Demian inverteu rapidamente atacando no triângulo, seguido de omoplata para ficar por cima. Askren ainda conseguiu terminar a parcial em vantagem depois de defender um ataque no braço do atleta tupiniquim.

O equilíbrio continuava no terceiro round. Demian voltou a acertar bons golpes em pé, enquanto Askren foi em busca da queda. Na primeira oportunidade, o brasileiro bateu no chão e se levantou, mas na segunda investida, o norte-americano derrubou, mas teve a posição de vantagem invertida, quando o brasileiro segurou seu pé. Maia chegou a montada, transitou para às costas e encaixou um justo mata-leão para finalizar a peleja.

Resultados do UFC Cingapura

CARD PRINCIPAL

Peso meio-médio (até 77kg.): Demian Maia finalizou Ben Askren com um mata-leão a 3m54s do R3

Peso leve (até 7,3kg.): Stevie Ray derrotou Michael Johnson na decisão majoritária dos juízes (29-28 28-28 29-28)

Peso leve (até 70,3kg.): Beneil Dariush finalizou Frank Camacho por um mata-leão a 2m02s do R1

Peso pesado (até 120,2kg.): Ciryl Gane finalizou Don'Tale Mayes com uma chave de calcanhar a 4m46s do R3

Peso meio-médio (até 77kg.): Muslim Salikhov derrotou Laureano Staropoli na decisão unânime dos juízes

CARD PRELIMINAR

Peso palha (até 62,1kg.): Randa Markos derrotou Ashley Yoder na decisão dividida dos juízes (29-28 28-29 29-28)

Peso leve (até 70,3kg.): Rafael Fiziev derrotou Alex White na decisão unânime dos juízes (30-27 29-28 30-27)

Peso pena (até 65,7kg.): Movsar Evloev derrotou Enrique Barzola na decisão unânime dos juízes (29-28 30-27 29-28)

Peso pesado (até 120,2kg.): Sergei Pavlovich derrotou Maurice Greene por nocaute técnico a 2m11s do R1

Peso palha (até 52,1kg.): Loma Lookboonmee derrotou Alexandra Albu na decisão dividida dos juízes (30-27 28-29, 30-27)

Peso pesado (até 120,2kg.): Raphael Bebezão derrotou Jeff Hughes na decisão unânime dos juízes (30-27 30-27 30-27)