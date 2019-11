Youtuber que fez declaração machista é derrotado por lutadora no MMA

Kristopher Zylinski se tornou famoso no youtube por fazer comentários polêmicos e às vezes machistas. Conhecido como 'Internet Troll', ele publicou que 'nem mesmo uma lutadora de artes marciais seria capaz de derrotá-lo numa luta', pois elas seriam muito fracas. Mas ele estava errado.

Depois de receber muitas críticas, Zylinski criou um desafio e começou a procurar alguma mulher que estivesse disposta a lutar com ele. Tara LaRosa, que atua profissionalmente no MMA há treze anos, aceitou o desafio.

A luta durou pouco mais de seis minutos e LaRosa venceu imobilizando Zylinski. Confira o vídeo completo.

LaRosa comentou sobre a vitória. "Estou treinada, ele não está, apesar da boa forma. Então... o que aconteceria? Também não é apenas por ter um condicionamento melhor. É algo mental. Ele não está preparado psicologicamente para isso", explicou, sobre porque acha que venceu.

"Não creio que estou representando todas as mulheres que contribuíram para mudanças nas artes marciais ao longo do tempo, assim como ele não represeta todos os homens do mundo", acrescentou LaRosa.

Zylinski, por sua vez, se disse mal-interpretado no comentário que levou a luta a acontecer. "Não foi o que eu disse (que qualquer homem ganharia de uma lutadora). Eu disse 'eu'. Porque estou em boa forma, assisto jiu-jitsu, tenho algum conhecimento", justificou-se.