Dos Anjos aceita rótulo de 'porteiro' e desafia McGregor para luta

A performance de Conor McGregor na vitória sobre Donald Cerrone no último sábado (18), pelo UFC 246, impressionou muita gente. No entanto, há quem pense que o irlandês precisa se testar contra atletas mais "cascudos" dos meio-médios. Ex-campeão dos leves e atual quinto colocado na divisão, Rafael dos Anjos desafiou o irlandês para um confronto contra um verdadeiro atleta da categoria. Em entrevista ao Ag.Fight, o atleta falou sobre o rótulo de "porteiro" em seu grupo e falou sobre o interesse de encarar o "Notório".

"O McGregor caiu de paraquedas na categoria. Ele nunca ganhou de um meio-médio mesmo. Venceu o (Donald) Cerrone e o Nate Diaz, que ficam flutuando nas divisões (leves e meio-médios). Ele são pesos leves, que aceitam lutar nos meio médios. Ele nunca pegou um (Kamaru) Usman, (Robbie) Lawler, que são caras grandes. Tem eu, o (Jorge) Masvidal, que conquistou esse cinturão, que não entendo o que é isso. A categoria está recheada, tem vários nomes e o Conor chegou para movimentar mais", declarou o brasileiro.

Rafael aproveitou para lembrar o episódio em que ele e o irlandês quase se enfrentaram pelo UFC. O ano era 2016 e o brasileiro ostentava o título dos leves à época. A luta chegou a ser confirmada e os atletas estavam em período de promoção para o combate. Uma lesão de Dos Anjos, no entanto, forçou o carioca a deixar o card.

"Nós dois temos uma história, estivemos perto de lutar e acho que essa luta é do meu interesse. Está no meu radar. Pretendo ficar mais ativo esse ano e, lutando em janeiro, acho que vou conseguir", afirmou.

O brasileiro ainda comentou sobre o rótulo de "porteiro" da categoria. Para muitos, o atleta serve como teste para atletas que podem vir a disputar o cinturão no futuro.

"Aqui nos Estados Unidos me chamam de "guardador do portão", porque todo mundo que entra na categoria tem que me enfrentar. Não tenho problema com isso, não ligo. Dizem que o Dana (White) me vê assim também, não me importo. Então, acho que se ele (McGregor) quiser se testar na divisão, tem que passar por mim. Se essa oportunidade aparecer, vou pegar", finalizou.

Mesmo com desafio a McGregor, Dos Anjos se prepara para retornar ao octógono neste sábado. O atleta tem compromisso marcado contra Michael Chiesa na luta co-principal do UFC Raleigh. O combate será a chance do brasileiro se recuperar da derrota sofrida para Leon Edwards em sua última apresentação, em julho.