Encontro entre Adesanya e Paulo Borrachinha tem provocações no UFC

Israel Adesanya e Paulo Borrachinha trocaram provocações nesta quinta-feira, durante entrevista coletiva do UFC 253. O evento será realizado neste sábado, e os lutadores disputarão o cinturão do peso-médio.

Adesanya disse que o brasileiro estava "fraco" por causa do corte de peso. A entrevista coletiva foi realizada na praia em frente ao hotel onde os lutadores estão hospedados em Abu Dhabi.

"Ele está fraco pelo corte de peso. Dá pra ver que ele está sugado, seco, o sol está afetando ele. Ele está tentando se mostrar forte, mas eu o vi quando ele chegou. É isso aí. Ele nunca bateu o peso de uma luta de cinturão. Sempre usou a libra de tolerância, e sempre sofreu. Essa libra representam muito, especialmente para quem nunca teve que perdê-la. Mas isso nunca foi um problema para mim. Me sinto bem, não me sinto drenado, posso fazer sauna todo dia, mas só quero relaxar na semana da luta", disse o nigeriano.

Borrachinha respondeu: "Eu me sinto ótimo. É claro que estou em processo de corte de peso, mas se eu estou fraco agora, ele está sempre fraco. Ele não precisa cortar peso para essa categoria. Ele é fraco o tempo todo. Eu já bati 83,9kg antes de vir para o UFC. Mas meu corpo está respondendo melhor do que nunca. Estou mais leve agora do que estava nesse período para a minha última luta, contra Yoel Romero. Meu peso está ótimo, me sinto muito bem, com muita energia. Vocês verão um animal no octógono".

As provocações seguiram sobre outros assuntos durante a entrevista coletiva. Adesanya, por exemplo, disse que Borrachinha era "péssimo na luta agarrada". O brasileiro respondeu que "era um lutador de jiu-jítsu" antes de tornar-se "um nocauteador".

O UFC 253 será realizado neste sábado, na Ilha da Luta, em Abu Dhabi. O card principal tem início previsto para as 23h (de Brasília). Já o card preliminar vai começar às 20h (de Brasília).