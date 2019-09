Está no sangue! Filho de Royce Gracie vence primeira luta por finalização

'Filho de peixe, peixinho é...'. O ditado é antigo, mas se encaixa para Khonry Gracie, filho da lenda Royce Gracie. O faixa-preta finalizou pela primeira vez no MMA no Bellator 225, organização de artes marciais mistas, realizado neste sábado (24), em Connecticut, nos Estados Unidos.

O lutador, de apenas 22 anos, encurralou Oscar Vero contra as grades, derrubou, conseguiu um bom controle por cima para, assim como o pai, encaixar uma justa chave de braço ainda no primeiro round.

O resultado marcou a segunda vitoria de Khonry no MMA em três lutas. Antes disso, ele já havia batido Ron Becker na decisão unânime e debutou no esporte perdendo para Devon Brock também nas pelas mãos dos juízes.

Depois de protestar contra desmatamento da Amazônia, colombiana vence

Alejandra Lara ganhou destaque na mídia quando se apresentou na pesagem do Bellator 225 com o corpo pintado com protestos contra as queimadas na Amazônia. E, além da consciência ambiental, dentro do cage circular ela também deu conta do recado. A colombiana derrotou Taylor Turner por nocaute técnico ainda no primeiro round para emplacar sua nona vitória como profissional.

Kharitonov vence Mitrione na luta principal

Na luta principal do Bellator 225, o veterano, ex-Pride, Sergei Kharitonov derrotou o ex-UFC Matt Mitrione por nocaute técnico no segundo round. O resultado marcou a 29ª vitória do russo no MMA - ele também tem seis derrotas. Por outro lado, Mitrione sofreu seu 7º revés em 20 duelos como profissional.