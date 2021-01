Ex-NBA, Lamar Odom assina contrato para luta de boxe em junho

Lamar Odom já foi duas vezes campeão da NBA com o Los Angeles Lakers, mas sua trajetória no esporte ainda não foi encerrada: o atleta assinou contrato para uma luta de exibição de boxe a acontecer em 12 de junho, em um hotel de Atlantic City, nos Estados Unidos. As informações são do site TMZ Sports.

Segundo o TMZ, o adversário de Odom ainda não foi definido, mas a expectativa é de que seria uma 'luta de celebridades'.

Lamar Odom, de 41 anos, jogou na NBA entre 1999 e 2013. Além dos Lakers, ele ainda defendeu o Los Angeles Clippers, Miami Heat e Dallas Mavericks. Fora das quadras, o ex-jogador ficou conhecido pelo relacionamento com a socialite Khloé Kardashian. Eles se casaram em 2009 e o divórcio foi assinado em 2016.

Recentemente, outro ex-NBA entrou no ringue: Nate Robinson enfrentou o youtuber Jake Paul em uma das preliminares para o embate entre Mike Tyson e Roy Jones Jr., em novembro de 2020. Robinson sofreu um nocaute avassalador no segundo round e virou piada entre os colegas do basquete.