Ex-NBA sofre nocaute incrível antes da luta entre Mike Tyson e Roy Jones

Ser uma pessoa atlética e com profundo conhecimento do próprio corpo não significa ter sucesso em todos os esportes. Ex-NBA, Nate Robinson provou conseguir jogar basquete em alto nível, apesar dos seus 1,75m de altura. Mas, para o boxe, a história pode não ser necessariamente a mesma.

Vencedor do torneio de enterradas em 2006, 2009 e 2010, o armador foi nocauteado pelo youtuber Jake Paul na noite deste sábado em sua estreia no boxe profissional. A estrela da internet mostrou que experiência conta bastante, já que este foi o seu retorno aos ringues, em duelo que antecedeu a exibição entre Mike Tyson e Roy Jones Jr.

Paul, que agora soma cartel de 2 vitórias e nenhuma derrota, sendo dois nocautes, não precisou de muito. Anotou três knockdowns em um brutal segundo round, que contou com um nocaute incrível que deixou Nate Robinson no chão por uns bons minutos.

A luta não foi plástica, longe disso. Há quem diga até que foi um desrespeito para com a nobre arte. No Staples Center, em Los Angeles, os dois pugilistas mostraram bastante inexperiência, com golpes desconexos, guardas baixas, muita explosão, muito clinches e pouca expressividade. Foi Paul colocar um golpe minimamente correto que Robinson sentiu o peso da experiência.

Paul, treze anos mais jovem que Robinson, derrotou o também youtuber AnEsonGib em dois rounds, em combate realizado em janeiro deste ano. Durante todo esse tempo, não fez nada a não ser treinar para o duelo contra o ex-jogador da NBA.

"Eu tenho treinado duro durante todo o ano. Estou levando isso a sério", disse o youtuber. "Tenho uma longa lista de oponentes que desejo, como Conor McGregor e Dillon Danis. Eu quero nocautear ambos. Eu quero continuar neste esporte por um bom tempo. Estou apaixonado por isso, então, porque não?"