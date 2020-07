Ex-UFC, Juliana Lima faz a luta principal do 'Invicta FC 40'

O Invicta FC, evento de MMA feminino, retoma suas atividades nesta quinta-feira em Kansas City, nos Estados Unidos. As lutas válidas pela competição estavam suspensas desde março, devido à pandemia do novo coronavírus. Todos os confrontos vão ter transmissão no canal Combate.

O retorno conta com a brasileira Juliana 'Ju Thai' Lima enfrentando a americana Emily Ducote na principal luta da noite. "Vai ser um evento muito interessante. A 'Ju Thai', que já fez parte do UFC, vai encarar a Emily Ducote, uma lutadora muito dura, que vem mostrando talento na organização. É sempre bom ficar de olho nas lutas do Invicta FC, um show que revela muitas atletas para o UFC, ainda mais com uma brasileira na luta principal da noite", analisa Ana Hissa, comentarista do canal Combate, emissora que transmite o evento.

A brasileira não entra no octógono desde maio do ano passado, quando foi derrotada por Brianna Van Buren. Emily Ducote também vem de um revés, para a japonesa Kanako Murata, dona do cinturão da categoria.

Card completo do Invicta FC 40:

Peso-palha: Genia Goodin x Shelby Koren

Peso-mosca: Claire Guthrie x Laura Anderson

Peso-pena: Chelsea Chandler x Liv Parker

Peso-mosca: DeAnna Bennett x Victoria Leonardo

Peso-átomo: Alesha Zappitella x Lindsey VanZandt

Peso-palha: Emily Ducote x Juliana Lima