Fabrício Werdum lista os cinco lutadores mais marrentos do MMA

O lutador do UFC Fabrício Werdum revelou seu top cinco atletas mais marrentos do MMA. Werdum explicou seus critérios e afirmou que não gosta quando um lutador em boa fase muda suas características. O ranking, que conta com Chael Sonnen e Tony Ferguson, foi realizado a pedido do portal Combate.

“A minha explicação de marrento ou c* de cachorro, como chamo, é que o que não gosto dos lutadores, é quando o cara muda, quando vira campeão ou está em uma fase boa, de fazer lutas principais e mudam completamente. Às vezes é só para fazer promoção, mas às vezes mostram a cara um pouquinho”, explicou. Confira a lista:

1. Tony Ferguson – “Marrento e louco da cabeça” - 25 vitórias, 0 empates e 3 derrotas

“Em primeiro lugar quero botar o Ferguson, que é marrento e louco da cabeça. Está se achando também, faz umas loucuras que Deus me livre, só pra chamar a atenção. Está demais, é estranho pra c***, muito estranho”, disse.

2. Alistair Overeem – “Se acha demais, nojentinho” – 45 vitórias, 0 empates e 18 derrotas

“Vou botar o Overeem em segundo, que ele se acha demais. Deus me livre. Se acha o modelão, o pegador, conheço há muitos anos. Tinha uma carinha de marrento, nojentinho, nunca me dei muito bem com ele e nunca dei muita moral. Sempre quis puxar papo comigo em alguns lugares e não dava moral pra ele. Tem uma carinha de nojentinho, não curto muito, na real. O Overeem se acha pra c***, pensa que é o cara, mas não é um cara que fala muito, é mais a postura, no jeito de andar, se acha bastante mesmo”, explicou.

3. Israel Adesanya – “Subiu pra cabeça ser campeão” – 19 vitórias, 0 empates e 0 derrotas

“Em terceiro não quero botar o Colby para não dar moral para esse c* de cachorro, ele é o extremo, não quero dar moral. Quem está se achando bastante é o Israel Adesanya, campeão, está se achando pra c***, acho que mudou muito. Não sei. Impressão que tenho é essa, não conheço pessoalmente, mas vi que mudou muito. Pode ser que seja pela promoção. Vou botar em terceiro lugar porque subiu pra cabeça ser campeão”, afirmou.

4. Andrei Arlovski – “Apanhou bastante” – 28 vitórias, 0 empates e 19 derrotas.

“Lembro que o Arlovski se achava pra c***, não curtia o jeito que ele se acha. Hoje nem é tanto, apanhou bastante, pode estar (marrento), mas não como na época do auge dele, que se achava demais. Boto em quarto lugar”, explicou.

5. Chael Sonnen – “Foi bem marrento” - 30 vitórias, 1 empate e 17 derrotas.

“Coloco o Chael Sonnen em quinto lugar. O cara foi bem marrento. Fiquei sabendo que ele é gente boa demais, que era mais pela promoção, então vou botar só em quinto lugar”, disse.