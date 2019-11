Floyd Mayweather coloca fim na aposentadoria e crava retorno para 2020

Considerado, por muitos, um dos melhores pugilistas de todos os tempos, Floyd Mayweather anunciou o fim da aposentadoria no ano de 2020. Em imagem ao lado de Dana White, presidente do UFC, o norte-americano, no entanto, não afirmou a modalidade em que irá atuar. Apenas deixou claro o fim do afastamento. A declaração foi feita na conta oficial do Instagram tanto de "Money", quanto do chefão do Ultimate.

"Dana White e eu trabalhando juntos de novo para trazer ao mundo outro evento espetacular, em 2020", escreveu. Caso se confirme as negociações com White, esta será a segunda vez que o campeão trabalha junto ao Ultimate. Em 2017, o atleta, junto a empresa, foi capaz de promover um verdadeiro show, quando confirmaram o confronto entre uma das maiores estrelas do boxe de todos os tempos e Conor McGregor, que, na época, detinha os títulos dos penas e leves do UFC.

Na ocasião, o evento aconteceu em Las Vegas (EUA) e acabou com a derrota do irlandês por nocaute no 10º round. O combate foi assistido por pessoas do mundo inteiro e bateu recordes de audiência, resultando em uma bolsa de mais de US$100 milhões (cerca de R$400 milhões para o norte-americano).

Ainda não há informações sobre o tipo de negócios tratado entre White e Floyd. No passado, o campeão de boxe sinalizou a possibilidade de realizar uma apresentação no MMA, no entanto, o fato não foi concretizado.

Em baixa, o nome de Conor McGregor pode, no momento, ser descartado como possível adversário de Mayweather. No entanto, atualmente, o UFC goza de atletas que podem encarar o norte-americano em um duelo de boxe ou de MMA.

Na carreira como pugilista profissional, Mayweather se apresentou em 51 oportunidades, vencendo em todas elas.