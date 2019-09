Edgar responde a desafio de McGregor: 'Te enfrento em qualquer divisão'

Após causar polêmica ao agredir um senhor em um bar na Irlanda há algumas semanas, Conor McGregor parece ter sentido um choque de realidade. Além de se desculpar pelo ocorrido, o atleta mostrou que está focado em retornar ao MMA e listou alguns nomes contra quem gostaria de lutar; entre eles, o de Frankie Edgar. Sabendo do fato, o norte-americano não demorou muito e respondeu positivamente ao desafio, salientando que encararia o irlandês em qualquer categoria. O anúncio foi feito recentemente em sua conta oficial no Twitter.

"Você sabe que eu estou pronto para lutar, Conor McGregor. Essa luta já deveria ter acontecido há muito tempo. Eu sei que estou descendo para os galos (até 61,2kg.), mas, por você, posso atuar em qualquer divisão. Qualquer hora e qualquer categoria. Você sabe que eu sou o jogo", publicou Edgar.

Frankie recentemente foi derrotado por Max Holloway em mais uma tentativa frustrada de obter o título dos penas (até 65,7kg.). O norte-americano já havia se colocado na condição de desafiante em outras duas oportunidades em sua antiga divisão, mas acabou derrotado em ambas para o brasileiro José Aldo.

Ao inserir Frankie na lista, McGregor afirmou que seu desejo em encarar o norte-americano se dá pela semelhança do estilo de Edgar ao de Khabib Nurmagomedov, seu eterno rival e para quem saiu derrotado na última vez em que entrou no octógono, há quase um ano, em outubro do ano passado.

Edgar possui um ótimo Wrestling e, segundo palavras de Conor, o combate contra Edgar poderia servir como preparação para uma possível revanche contra o russo no futuro. Além do norte-americano, o irlandês também citou o nome de José Aldo como um possível novo adversário. A fama de Conor aumentou quando afirmou ao mundo que derrotaria o brasileiro na disputa pelo cinturão dos penas e assim McGregor o fez. Em 2015, o ‘Notório’ aplicou um nocaute fulminante no ‘Campeão do Povo’ e saiu vencedor em apenas 13 segundos de combate.

Além de Edgar e Aldo, Conor também citou nomes como o de próprio Khabib, Nate Diaz, Jorge Masvidal, Tony Ferguson e Justin Gaethje. Com exceção de José e Frankie, todos os demais atletas vêm de vitórias em seus cartéis.

Recentemente, Frankie, 37, admitiu que atuará na divisão dos galos, que hoje é reinada pelo compatriota, Henry Cejudo. Esta será a terceira categoria em que Edgar realiza combates pelo Ultimate. O lutador também já se apresentou entre os leves, sendo, inclusive, campeão da divisão entre 2010 e 2012.