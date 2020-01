Gilbert Durinho confirma luta contra Demian Maia no UFC Brasília, em março

Tudo certo. Após especulações, o brasileiro Gilbert Durinho confirmou o combate contra Demian Maia em uma das lutas principais do UFC Brasília, que acontece em 14 de março. Os atletas dividirão a torcida e travarão um combate de especialistas no jiu-jítsu, que promete levantar o público no Ginásio Nilson Nelson. A informação foi confirmada por Durinho em sua conta oficial no Instagram.

"Agora é oficial! Contrato assinado e luta confirmada. Em 14 de março, eu enfrento Demian Maia no 'co-main event' (segunda luta mais importante do evento)!", escreveu o lutador.

Durinho aproveitou a publicação para contar que efetuou a renovação de contrato com o UFC, estendendo seu vínculo com a companhia. "Acabo de renovar o contrato por mais cinco lutas com o UFC. Fica aqui o agradecimento especial ao Sean Shelby, Dana White e ao meu empresário, Ali Abdelaziz. Para se tornar uma lenda vc tem q vencer uma lenda", disse.

O confronto entre os brasileiros pode movimentar a divisão dos meio-médios (até 77kg.) e aproximar o vencedor de uma possibilidade do título no futuro. Mesmo com 42 anos, Maia ocupa a sexta colocação no ranking da categoria e o lugar de elite foi conquistado após uma grande atuação contra Ben Askren, no UFC Singapura, em 26 de outubro.

Em grande fase na empresa, Durinho busca a quinta vitória consecutiva e continuar a escalada rumo ao topo da divisão. Atualmente, o atleta, que retornou para a categoria dominada por Kamaru Usman em agosto, figura na 13ª colocação e, em caso de um triunfo, pode entrar de vez no radar da diretoria como uma das promessas como um futuro desafiante.