A uma semana da luta, Globo exibirá programas e matérias especiais sobre Tyson

Um dos embates mais aguardados do mundo do boxe acontecerá em breve e os fãs da nobre arte já podem ir aquecendo os motores para o confronto entre Mike Tyson, de 54 anos, e Roy Jones Jr., de 51.

A TV Globo, que exibe a reprise da luta entre eles, preparou uma série de matérias e programas especiais sobre a lenda do boxe, que volta aos ringues após 15 anos, quando foi derrotado por Kevin McBride, em 2005.

Neste domingo, há menos de sete dias do confronto, o Esporte Espetacular vai até os Estados Unidos mostrar como é acadêmia de Tyson. Na sequência, o Fantástico exibe uma reportagem sobre a degradação temporal do cérebro dos lutadores. Apesar de estarem em forma, o órgão do sistema nervoso central é afetado com o passar dos anos.

Na terça-feira, o canal Combate, que transmite a luta ao vivo, mostra um especial que percorre a carreira da lenda do boxe. Mike Tyson e Roy Jones Jr voltam aos ringues no dia 28 de novembro.