IMAGEM FORTE! Atleta do Bellator sofre fratura igual à de Anderson Silva

O norte-americano Albert Gonzales viveu um verdadeiro pesadelo em sua estreia pelo Bellator no último sábado (7), em San José, na Califórnia, nos Estados Unidos. O atleta, que estava escalado para enfrentar o compatriota Tyson Miller, sofreu uma lesão semelhante à do brasileiro Anderson Silva ao desferir um chute baixo defendido pelo oponente. A ação gerou uma imagem forte e foi acompanhada ao vivo pelos espectadores do evento.

O combate seguia normalmente, quando, logo no primeiro assalto, o chute desferido por Albert explodiu na defesa de Miller. Após o contato, a perna de Gonzales visivelmente se desfigurou ficando em formato de ‘L’. O norte-americano imediatamente foi ao chão e o árbitro encerrou o combate, declarando vitória a Tyson.

Quem acompanha MMA a mais tempo, ao ver a imagem, certamente relacionou o episódio ao momento vivido pelo ex-campeão dos médios e lenda do esporte, Anderson Silva, quando, em revanche contra Chris Weidman, em 2013, teve a perna fraturada após tentar o mesmo golpe, no entanto, com a perna contrária à de Albert.

Depois do incidente, 'Spider' passou por cirurgia e conseguiu retornar ao MMA após pouco mais de um ano de tratamento e recuperação. Em sua volta, em janeiro de 2015, o lutador enfrentou Nick Diaz na luta principal do UFC 183. Inicialmente, Silva venceu o combate, no entanto, após os dois atletas terem sido flagrados no doping, o resultado foi alterado para 'no contest'.

Gonzales realizava apenas sua terceira peleja como profissional das artes marciais mistas. Em sua estreia, ocorrida em dezembro do ano passado, o lutador foi derrotado. Na seguinte, o norte-americano conquistou sua primeira vitória na carreira. Seu adversário, Tyson, fazia seu debute pela organização e na carreira.

Veja o momento da fratura: