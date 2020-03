IMAGENS FORTES! Lutadora polonesa tem rosto desfigurado no UFC 248

O UFC 248, realizado em Las Vegas neste sábado, ficou marcado por uma série de imagens chocantes. A polonesa Joanna Jedrzejczyk acabou perdendo o duelo com a chinesa Zhang Weili, mas a derrota foi o menor de seus problemas. A lutadora de 32 acabou tendo seu rosto completamente desfigurado após fortes golpes que impressionaram pelo inchaço provocado. Após a luta, as duas atletas foram hospitalizadas tamanha a violência.

Joanna foi atingida na altura da testa por um soco agressivo de Zhang e o local inchou imediatamente de forma bastante impressionante. Conforme a luta continuasse, o hematoma continuaria crescendo. Com o fim do embate, a imagem final da lesão era tão chocante que era possível dizer tranquilamente que não se parecia com um crânio humano de tamanho normal. A pancada foi tão forte que Jedrzejczyk admitiu que começou a ficar afetada toda vez que era atingida com outro golpe.

Fãs que estavam nas arquibancadas e até mesmo outros atletas ficaram surpresos com o inchaço. As duas lutadoras combinaram para 351 golpes aplicados, a terceira maior marca na história do UFC. As imagens ficarão guardadas na história ao lado de outras tão impressionantes quanto, como o hematoma sofrido por Hasim Rahman em 2002 depois de bater cabeça com Evander Holyfield, que venceu o duelo após oito rounds de 12 previstos.

O resultado a favor de Zhang foi dividido em 48-47, 48-47 e 47-48.

Women’s MMA made the men look terrible at #UFC248 - the ferocity and competitiveness of Weili Zhang and Joanna Jedrzejczyk really put Israel Adesanya and Yoel Romero to shame. pic.twitter.com/pXGviqYyWO — Jake Watt (@JakeChatty) March 8, 2020