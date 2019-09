Jared Cannonier surpreende Jack Hermansson e cala torcida no UFC Copenhague

Jared Cannonier fez mais uma vez. Depois de frustar a torcida brasileira no UFC 237, no Rio de Janeiro, em maio, quando derrotou Anderson Silva, o norte-americano calou o público nórdico que lotou a Royal Arena para torcer para Jack Hermansson na luta principal do UFC Copenhague. Ele chegou ao triunfo no início do segundo assalto com um nocaute fulminante.

Ainda no octógono, com a torcida calada pelo revés do ídolo nórdico, Cannonier agradeceu aos fãs dinamarqueses por terem feito uma recepção muito melhor da que teve dos brasileiros. Depois de bater Anderson, ele foi muito vaiado durante sua entrevista.

Com o resultado, Cannonier, que ocupa a nona posição no ranking dos médios (até 83,9 kg.) deve subir na classificação e se aproximar do top 5 da categoria. Por outro lado, Hermansson, que era o quinto na classificação, perde uma sequência de quatro triunfos e se afasta da chance pelo cinturão.

A luta

O combate começou com Jack Hermansson claramente querendo evitar a luta franca com Jared Cannonier. O sueco buscou a queda no início da luta e até conseguiu em duas oportunidades, entretanto o norte-americano era ágil e saia bem do solo. Em uma das investidas, Hermansson chegou a pegar as costas, mas perdeu a posição na sequência. A partir da metade da parcial, Cannonier se manteve em pé e conectou os melhores golpes.

No início do segundo assalto, Hermansson rapidamente atacou as pernas em busca da queda, mas Cannonier fez a defesa e com um cruzado de direita levou o sueco ao solo. O norte-americano ainda bateu algumas vezes por cima até o árbitro encerrar a disputa e decretar o nocaute técnico.

Resultados do UFC Copenhague

CARD PRINCIPAL

Peso médio: Jared Cannonier derrotou Jack Hermansson por nocaute técnico a 27 seg. do R2

Peso leve: Mark Madsen derrotou Danilo Belluardo por nocaute técnico a 1m12s do R1

Peso meio-médio: Gilbert Durinho derrotou Gunnar Nelson na decisão unânime dos juízes (29-28, 29-28, 29-28)

Peso meio-pesado: Ion Cutelaba derrotou Khalil Rountree por nocaute técnico a 2m35s do R1

Peso meio-pesado: Ovince St.Preux finalizou Michal Oleksiejczuk com um estrangulamento a 2m14s do R2

Peso meio-médio: Nicolas Dalby derrotou Alex Cowboy na decisão unânime dos juízes (29-28, 29-28, 29-28)

CARD PRELIMINAR

Peso médio: John Phillips derrotou Alen Amedovski por nocaute a 14seg. do R1

Peso médio: Makhmud Muradov derrotou Alessio Di Chirico na decisão unânime dos juízes (29-28, 29-28, 29-28)

Peso meio-médio: Ismail Naurdiev derrotou Siyar Bahadurzada na decisão unânime dos juízes (30-26, 30-25, 30-25)

Peso pena: Giga Chikadze derrotou Brandon Davis por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28).

Peso galo: Lina Lansberg derrotou Macy Chiasson na decisão unânime dos juízes (29-27, 29-28, 29-27)

Peso leve: Marc Diakiese derrotou Lando Vannata na decisão unânime dos juízes (30-27, 30-26, 30-27)

Peso galo: Jack Shore finalizou Nohelin Hernandez com um mata-leão a 2m51s do R3