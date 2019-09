Jéssica Andrade perde cinturão e manda recado: 'Não sinto vergonha'

A brasileira Jéssica Andrade foi derrotada em sua primeira defesa de cinturão das palhas (até 52,1kg.), no último sábado (31), quando encarou a chinesa Weili Zhang no UFC Shenzhen. Com a torcida e uma adversária perigosa contra, a paranaense sucumbiu à pressão da rival e acabou perdendo logo no primeiro round, fazendo a festa da torcida no local. Um dia após o revés, a atleta usou sua conta oficial no Instagram para mandar uma mensagem aos seus apoiadores, além de rebater os críticos. A atleta citou exemplos de ex-campeões que foram batidos como motivação para se reerguer na carreira.

"Estava esperando um momento de tranquilidade para escrever para vocês. Quero agradecer a todos os verdadeiros fãs e amigos por todo apoio! Não estou triste, não. fizemos tudo certo. Eu estava muito bem treinada e focada. Essa foi uma das lutas que fui mais bem preparada", escreveu Jéssica.

A ex-campeã das palhas aproveitou para analisar o momento da luta em que percebeu a desvantagem. Segundo a lutadora, os golpes da oponente surtiram efeito logo no primeiro contato e, embora a brasileira tentasse se recuperar, a pressão da chinesa foi superior e impediu que Andrade se afastasse.

"Infelizmente, entrou a mão da Zhang primeiro e eu caí. Em seguida, veio uma sequência de cotoveladas em que eu apagava e tentava me recuperar; mas logo veio uma joelhada, e então, foi impossível continuar", afirmou Bate-Estaca.

A derrota não fez com que a paranaense abaixasse a cabeça. Muito pelo contrário. A lutadora, agora, busca forças em exemplos do próprio esporte para conseguir se reerguer e buscar uma nova chance de recuperar seu título no futuro.

"Não sinto vergonha, porque isso acontece com todos os lutadores um dia. Já aconteceu com o (José) Aldo, com a Joanna (Jedrzejczyk), com a (Cris) Cyborg, com Anderson Silva, com Junior Cigano", explicou a brasileira.

Jéssica também deixou um recado para quem está criticando seu desempenho no combate. Segundo Bate-Estaca, diversas mensagens contestando sua performance têm aparecido em suas redes sociais. A atleta, então, tratou de se direcionar para estas pessoas.

"Só quero deixar essa mensagem aos críticos: 'ninguém treina e entra no octógono para perder'. Mas a profissão que eu escolhi tem dessas coisas, não é?", questionou a brasileira.

A lutadora, no entanto, afirmou que pretende tirar um tempo de férias, pois se manteve em treinamento duro nos últimos oito meses. Por enquanto, o Ultimate não sinalizou qual deve ser o próximo desafio da, agora, campeã, Weili Zhang.