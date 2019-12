Johnny Walker é escalado para o UFC Brasília e enfrenta Nikita Krylov

Um dos maiores pupilos tupiniquins da atualidade, Johnny Walker, será uma das estrelas do UFC Brasília, que acontece em 14 de março. O atleta, que já havia confirmado o desejo de lutar logo no início de 2020, aceito o desafio de encarar Nikita Krylov em uma das lutas do primeiro card brasileiro do ano. A informação foi divulgada pelo Combate.

O desafio de Walker no Brasil chega em boa hora desde que o lutador foi derrotado por Corey Anderson em uma das lutas do UFC 244. Na ocasião, o atleta despontava como uma grande promessa da organização e fazia, junto ao norte-americano, um combate que poderia definir um futuro adversário ao campeão no futuro.

Walker acabou batido com um nocaute brutal logo no início do duelo. No entanto, o revés parece ter servido de aprendizado para o lutador, que, no encontro contra Krylov, pouco pôde fazer, já que foi surpreendido pelo rival logo no início da disputa.

Contra Krylov, Walker terá o dever de afundar ainda mais o oponente dentro da companhia. Com apenas três lutas disputadas pela empresa, em sua atual passagem, o ucraniano só teve o braço erguido quando bateu Ovince St. Preux, em duelo realizado em abril deste ano.

Antes disso, Krylov havia falhado em sua estreia pela empresa, quando foi derrotado por Jan Blachowicz. Na primeira apresentação pelo UFC, Nikita não conseguiu mostrar seu real desempenho e foi finalizado pelo russo em uma das lutas do UFC Moscovo (Rússia).

No Ultimate desde 2018, Krylov está recebendo uma segunda oportunidade para atuar em uma das maiores empresas de MMA do mundo. Krylov já havia calçado as luvas do UFC entre 2013 e 2016, mas, após nove apresentações e atuações entre os pesados (até 120,2kg.) e meio-médios (77kg.) não conseguiu convencer e acabou não tendo seu contrato renovado.

O duelo contra Walker pode representar uma nova visibilidade ao ucraniano, em caso de vitória. O encontro significa a disputa entre o 11º e o 14º do ranking.