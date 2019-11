Jon Jones confirma contrato para luta em fevereiro: 'Só falta assinar'

A novela sobre quando Jon Jones irá defender novamente seu título dos meio-pesados (até 93kg.) pode estar perto do fim. O campeão afirmou que já existe um contrato para ser analisado e que só resta assinar, para que seja confirmado seu retorno ao octógono em fevereiro do ano que vem. A informação foi divulgada em sua conta oficial no Twitter na tarde desta sexta-feira (22).

"O contrato já está no meu e-mail, esperando para ser impressio e assinado", escreveu Jones. Ao que tudo indica, o lutador retornará ao octógono contra Dominick Reyes, atleta invicto no esporte e atual quarto colocado no ranking. Caso se confirme o norte-americano como novo desafiante, Jon terá pela frente uma das promessas do esporte, que recentemente bateu com facilidade o ex-campeão dos médios (até 83,9kg.), Chris Weidman, em seu debute na divisão de cima.

Jones não atua desde sua vitória sobre Thiago Marreta, no UFC 239, ocorrida em julho. Na ocasião, o brasileiro promoveu o maior desafio, até então, da carreira do campeão, que saiu vencedor na decisão dividida dos juízes em uma verdadeira batalha.