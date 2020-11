Jon Jones mostra preparação para tentar chegar aos 120kg e subir de categoria

Depois de abdicar do seu cinturão da categoria meio-pesado (até 93kg), Jon Jones usou a sua conta nas redes sociais para mostrar a sua preparação para subir de divisão no UFC e enfrentar atletas de até 120kg.

Hoje com 108,9kg, ele pretende continuar treinando para entrar na categoria dos pesados. "240 libras. Nunca me senti tão bem, devo estar pronto nos próximos meses #AndTheNew" escreveu o lutador no Instagram.

Aos 33 anos, Jon Jones soma 26 vitórias e apenas uma derrota na organização. Sua última luta aconteceu em fevereiro, quando derrotou Dominick Reyes por decisão unânime dos juízes.

O próximo desafio do lutador ainda não tem data definida. A ideia de Jon Jones é encarar Stipe Miocic, atual detentor do título peso-pesado. Antes dele, porém, o desafiante pode ser Francis Ngannou, camaronês que ocupa a primeira colocação no ranking da categoria.