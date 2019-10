Jon Jones responde a desafio de Anthony Johnson: 'Ficaria feliz em te estrangular'

Na última semana, Anthony Johnson, afirmou que poderia desistir da ideia de atuar entre os pesados, em seu retorno ao MMA, para poder realizar a sonhada luta contra Jon Jones, entre os meio-pesados (até 93kg.). Sabendo da declaração, 'Bones' respondeu positivamente ao desafio, mas disse que não facilitaria as coisas para o compatriota, com quem tem uma boa relação.

"Nós sempre nos demos bem, mas eu ficaria mais do que feliz em te estrangular. Cuidado com o que você deseja, Anthony Johnson", escreveu Jon Jones.

Embora tenha, em um primeiro momento, dito que seu retorno às artes marciais mistas seria na categoria mais pesada, a declaração de Johnson sobre enfrentar Jones pode soar bem aos ouvidos da diretoria do Ultimate. Atualmente, a empresa tem encontrado dificuldades em encontrar candidatos que possam fazer frente ao talento indiscutível do campeão meio-pesado.

O retorno de Anthony, então, somar mais uma possibilidade de oponente disposto a tentar a sorte e conquistar o cinturão de 'Bones'. Ciente de que o gigante não atua desde 2017, quando perdeu para Cormier na disputa do título vago dos meio-pesados, Jon fez questão de ironizar sobre a atual condição física de ‘Rumble’, que precisa perder cerca de 15kg. para conseguir bater o peso de sua antiga divisão.

"É melhor você se assegurar que seu condicionamento físico está em dia, amigão", provocou Jon Jones. O duelo entre os dois é aguardado por muitos fãs do MMA. Os atletas deveriam ter atuado em 2015, na luta principal do UFC 187. No entanto, 'Bones' se envolveu em problemas fora do octógono e acabou sendo retirado do card e ser destituído de seu título. Johnson, então, enfrentou Daniel Cormier pelo cinturão vago e acabou derrotado pelo grande rival de Jon Jones.

Anthony estreou entre os meio-pesados em 2012, quando atuava pelo Titan Fighting Championship (TFC). Na categoria, o norte-americano seguiu invicto durante todas as suas apresentações, sendo derrotado apenas em duas ocasiões, ambas para DC (2015 e 2017). Em seu cartel profissional, o norte-americano soma 28 lutas, com 22 triunfos e seis reveses.