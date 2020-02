Juiz se joga no chão para 'salvar' Neymar tailandês após nocaute

O juiz virou herói de uma luta profissional de muay thai disputada no último fim de semana na Tailândia. Sittichai Ineiad se jogou no chão para evitar que o lutador nocauteado por um golpe caísse desarcodado e batesse a cabeça no chão. O curioso é que o perdedor do confronto era um competidor com nome familiar aos brasileiros: o tailandês Neymar Paeminburee.

O xará do atacante do Paris Saint-Germain enfrentava So Sovarathana, do Camboja, quando levou uma cotovelada forte no segundo round. Paeminburee desmaiou logo após o golpe e estava caindo em direção à lona quando o juiz teve o reflexo de se deitar no chão e esticar a mão para evitar que o lutador nocauteado batesse com a nuca e tivesse alguma lesão mais grave.

A repercussão do gesto do juiz foi grande na Tailândia e as imagens se tornaram populares também pelo mundo. Ineiad foi chamado de herói pela imprensa especializada e teve a capacidade de reflexo elogiada por fãs e ex-luadores.